Россиян предупредили о мошеннической схеме с оплатой школьного питания

Накануне начала учебного года мошенники стали активно рассылать фальшивые сообщения родителям и школьникам с призывами срочно оплатить питание, учебные материалы или дополнительные занятия. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Иван Курбаков.

По его словам, в рассылке аферисты могут требовать срочно внести оплату за школьное питание, экскурсию, кружок, медицинскую справку, оформление пропуска или другие нужды, которых на самом деле нет.

«Ссылка ведет на ресурс, визуально похожий на официальный сайт образовательной организации, после чего человека под различными предлогами побуждают ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из СМС», — пояснил юрист.

Курбаков отметил, что переходить по этим ссылкам нельзя. Информацию из рассылки следует проверить самостоятельно, связавшись с учебным заведением.

Ранее стало известно, что аферисты обманули пенсионера из Калининграда на пять миллионов рублей. Преступники представились ему сотрудниками Центробанка и ФСБ.