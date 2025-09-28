Россиян предупредили о мошеннической схеме с индийскими номерами

Мошенники стали звонить россиянам с индийских телефонных номеров, начинающихся на +916. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что номера в Индии начинаются на +91, а следующая за этим цифра обозначает город.

При этом номер, начинающийся с комбинации +7916, относится к Московской области.

«Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. <…> Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв», — подчеркнули в полиции.

Ранее россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах знакомств. В правоохранительных органах призвали не доверять исключительно фотографии в анкете и описанию профиля.