Жительница Нижегородской области отдала лжесотрудникам банка 1,7 млн рублей

В Нижнем Новгороде 29-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, с женщиной связались лжесотрудники банка и портала «Госуслуги». Во время телефонного разговора злоумышленники убедили потерпевшую в том, что с ее банковским счетом проводят сомнительные операции.
В результате доверчивая нижегородка оформила три кредита и перевела деньги собеседникам. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.
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