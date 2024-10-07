Жительница Нижегородской области отдала лжесотрудникам банка 1,7 млн рублей

В Нижнем Новгороде 29-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, с женщиной связались лжесотрудники банка и портала «Госуслуги». Во время телефонного разговора злоумышленники убедили потерпевшую в том, что с ее банковским счетом проводят сомнительные операции.

В результате доверчивая нижегородка оформила три кредита и перевела деньги собеседникам. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.