Пушилин рассказал, как его жену чуть не обманули мошенники

Жену Дениса Пушилина чуть не обманули телефонные мошенники. Об этом рассказал сам глава ДНР на встрече с молодежью в рамках открытия «Дома народов России» в Донецке, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, мошенники украли аккаунт у главы Донецка и долго обрабатывали женщину, убеждая ее перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Сама Пушилина догадывалась, с кем разговаривает на самом деле, но мошенники разными психологическими уловками уводили ее в сторону.

Очнулась она только возле отделения банка. Потери денег в итоге удалось избежать, хотя разговор длился несколько часов подряд.

«Любой человек, неважно кто это, возраст и прочее — на каждого можно найти точки воздействия», — подытожил глава ДНР.

