Пушилин рассказал, как его жену чуть не обманули мошенники
Жену Дениса Пушилина чуть не обманули телефонные мошенники. Об этом рассказал сам глава ДНР на встрече с молодежью в рамках открытия «Дома народов России» в Донецке, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, мошенники украли аккаунт у главы Донецка и долго обрабатывали женщину, убеждая ее перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Сама Пушилина догадывалась, с кем разговаривает на самом деле, но мошенники разными психологическими уловками уводили ее в сторону.
Очнулась она только возле отделения банка. Потери денег в итоге удалось избежать, хотя разговор длился несколько часов подряд.
«Любой человек, неважно кто это, возраст и прочее — на каждого можно найти точки воздействия», — подытожил глава ДНР.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, как мошенники обманывают россиян, празднующих день рождения.