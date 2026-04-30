Россиян начали атаковать смс-бомбингом через сайты магазинов и аптек

Servicepipe: мошенники выводят жертв из себя лавиной сообщений с кодами

Россиян начали атаковать с помощью смс-бомбинга, когда за короткое время на телефон поступает множество сообщений. Об этом РИА «Новости» рассказали в исследовательской лаборатории Servicepipe, отметив, что особую активность мошенники проявили в первые четыре месяца 2026 года.

Специальные программы массово вводят номер жертвы на сайтах интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку приходит шквал смс с кодами подтверждения.

«Когда жертва начинает паниковать, ей звонит мошенник под видом „службы безопасности“ и убеждает продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет», — добавили в компании.

Для организации атак мошенники используют сайты, позволяющие отправлять сообщения на номера жертв. На многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации превышает 50% от общего числа обращений.

Ранее пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказала, что все чаще с мошенничеством сталкиваются арендаторы при поиске загородных домов.