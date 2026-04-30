Арендаторов загородных домов предупредили о новой схеме мошенничества

Арендаторы при поиске загородных домов все чаще сталкиваются с мошенническими схемами с предоплатой за несуществующие дачи. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники публикуют привлекательные объявления о сдаче в аренду дач с красивыми фотографиями. После получения полной предоплаты за недвижимость, которой не существует, они исчезают.

«Мошенники выступают как в роли арендаторов, так и арендодателей», — рассказали агентству в пресс-службе.

Там отметили, что встречаются схемы, когда один и тот же объект сдают сразу нескольким арендаторам. Эксперты посоветовали не переводить полную предоплату и лично осматривать дачу перед арендой.

Арендодателям же рекомендовали передавать ключи и подписывать договор только после фактического поступления денег на счет, а не по скриншотам.

Ранее аферисты начали от лица руководителей создавать в мессенджерах поддельные рабочие чаты с будущими жертвами и их якобы коллегами.