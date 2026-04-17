Росгвардия подключилась к розыску особо опасного преступника под Оренбургом

Сотрудники ОМОН и СОБР помогают в Оренбургской области разыскивать особо опасного преступника. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск Росгвардии.

Сотрудники инженерно-досмотровой группы ОМОН обследуют территорию с помощью беспилотников, вневедомственная охрана оцепила территорию и патрулирует близлежащие районы. Кроме того, в небо подняли вертолет Ми-8, с которого можно осматривать труднодоступные участки.

Возле села Белошапка правоохранители обнаружили грузовик, на котором мужчина скрылся с места преступления. Однако найти самого беглеца пока не удалось.

Накануне преступник, находившийся в федеральном розыске, открыл огонь по сотрудникам полиции, пытавшимся его задержать в поселке Аккермановка. Один полицейский погиб, еще трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По совокупности мужчине грозит срок вплоть до пожизненного.