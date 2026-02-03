Росгвардия опубликовала кадры задержания ученика, напавшего на школу в Уфе

Сотрудники патрульно-постовой службы МВД и вневедомственной охраны задержали девятиклассника, напавшего на школу в Уфе. Кадры задержания опубликовала пресс-служба Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил около 11 часов по местному времени (девяти часов по московскому). На место прибыли три экипажа. Вооруженного подростка нашли на третьем этаже здания и передали полицейским.

Девятиклассник пришел в школу с пластиковым пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил в одноклассников и учителя, после чего взорвал гранату. Никто не пострадал. Против него возбудили уголовное дело.

По сообщению KP.RU, школьник ненавидел учителя истории, и целью нападения мог быть именно он. Педагогу оцарапало щеку, госпитализация не понадобилась.