Росгвардейцы в Подмосковье задержали проникшего в закрытый магазин рецидивиста

Бойцы Росгвардии по Московской области задержали рецидивиста, незаконно проникшего на территорию закрытого магазина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в поселке Лотошино Волоколамского городского округа. Сигнал «Тревога» поступил на пункт централизованного наблюдения из одного из охраняемых объектов в Лотошино.

Правоохранители незамедлительно прибыли на место и обнаружили разбитую входную дверь в известный продуктовый сетевой супермаркет. Они установили, что нетрезвый 43-летний местный житель ломом сломал дверь закрытой торговой точки и похитил алкогольную продукцию на общую сумму более семь тысяч рублей.

После возвращения домой с украденным он вновь вернулся к магазину, где его задержали росгвардейцы. Злоумышленника ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полиции.

Ранее укравшего больше 20 пачек масла в супермаркете поймали в Твери.