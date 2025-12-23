Росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве в Подмосковье

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя. О произошедшем сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Трагедия произошла в подъезде жилого дома в Краснозаводске. По предварительной информации, между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого один из участников выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Ранение оказалось смертельным, нападавший после случившегося попытался скрыться.

Сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал, организовали поиск и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее уже имевший судимость за преступления, связанные с наркотиками.

Задержанного передали полиции. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

