Росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве в Подмосковье
В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя. О произошедшем сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Трагедия произошла в подъезде жилого дома в Краснозаводске. По предварительной информации, между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого один из участников выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Ранение оказалось смертельным, нападавший после случившегося попытался скрыться.
Сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал, организовали поиск и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее уже имевший судимость за преступления, связанные с наркотиками.
Задержанного передали полиции. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
