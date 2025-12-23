В Дзержинске задержали подозреваемого в убийстве 54-летней женщины

В Дзержинске задержали подозреваемого в убийстве женщины. Об этом ИА «Время Н» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, 15 декабря местный житель увидел на улице женщину без признаков жизни. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вызвали на место следственно-оперативную группу и медиков, а также начали поиск злоумышленника.

Через полчаса полицейские заметили подозрительного мужчину с явными признаками опьянения, на его одежде были бурые пятна. Ранее судимого 41-летнего жителя Дзержинска задержали и арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство.

По факту убийства 54-летней женщины возбуждено уголовное дело. Задержанный признался, что работал на том же предприятии, что и жертва. Между ними произошел конфликт, о котором он вспомнил, встретив ее на улице. В ходе ссоры злоумышленник нанес женщине смертельные телесные повреждения. За это фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.