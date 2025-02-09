«Романтический обман». Кибермошенники активизировались перед 14 февраля

МВД предупредило о мошенничестве со знакомствами и доставкой перед 14 февраля

В преддверии 14 февраля мошенники могут использовать различные уловки, такие как поддельные сайты по доставке цветов и подарков, а также фишинговые акции. Об этом предупредили в пресс-службе УБК МВД России.

«В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана», — отметили в МВД.

Существует несколько популярных схем. Одна из них — фейковые знакомства. Мошенники создают поддельные аккаунты в социальных сетях и на сайтах знакомств. Затем они «влюбляют» в себя доверчивых пользователей и вымогают деньги.

Также появляются сайты, которые предлагают услуги по доставке цветов и подарков, обещая «скидки и эксклюзивные букеты». Однако после того, как жертва оплачивает заказ, аферисты-«продавцы» перестают выходить на связь.

Фишинговые акции и скидки — еще одна схема перед Днем всех влюбленных.

«Предложения якобы от известных брендов, которые приведут вас на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО», — сообщили в МВД.

Правоохранители предупредили, что также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от «неизвестного поклонника».

«Предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам», — добавили в пресс-службе.

Ранее россиян предупредили о «церковных» мошенничествах. Злоумышленники стали все чаще размещать в сети объявления о сборе помощи для храмов и монастырей. Информацию о сборах пожертвований всегда нужно проверять на официальных церковных сайтах.