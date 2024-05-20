Родители в Миассе избили подростка, сбежавшего из дома | 360°

Криминал 20 мая 2024, 00:50 Родители в Миассе избили подростка, сбежавшего из дома 74.ru: в Миассе родители нашли сбежавшего из дома подростка и избили Freepik

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Родителей из Челябинской области заподозрили в избиении подростка. Об этом сообщило издание 74.ru.

Происшествие случилось в Миассе, на улице Вернадского. Журналисты опубликовали кадры с места событий. На них видно, что когда подросток вышел из подъезда, его схватили женщина и мужчина. Первая держала ребенка, пока второй наносил ему удары. По данным издания, пара является родителями несовершеннолетнего.

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Рядом с ними стоял молодой человек, он говорил со старшими, но не вмешивался в процесс. На протяжении всего видео подросток плакал, просил отпустить его и кричал, что «никуда с ними не пойдет».

В МВД заявили, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете. Он не выходил на связь с родителями более двух дней. Сейчас юноша дома, правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Ранее житель Приморья избил 17-летнего юношу на автобусной остановке. Злоумышленник несколько раз ударил подростка по голове. По предварительной информации, мотивом для такого поступка стала неприязнь.