Житель Приморья избил подростка на автобусной остановке в Артеме | 360°

Криминал 07 мая 2024, 12:23 Житель Приморья избил подростка на автобусной остановке в Артеме Приморский СК завел уголовное дело после избиения подростка в Артеме РИА «Новости»

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Уголовное дело о хулиганстве завели приморские следователи после жестокого избиения 17-летнего подростка на автобусной остановке в городе Артем. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК.

По версии ведомства, в минувший понедельник, 6 мая, на стоящего на автобусной остановке «Севастопольская» подростка напал мужчина и несколько раз ударил его по голове. Предварительной причиной атаки стала неприязнь.

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Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался 39-летний местный житель. О его задержании следователи пока не сообщили.

Расследование уголовного дела под свой контроль взяла краевая прокуратура.

В конце апреля в Башкортостане задержали трех подозреваемых в избиении группы подростков, после которого один из пострадавших попал в больницу.

Водитель Toyota Land Cruiser в селе Иглино, по данным СК, спровоцировал компанию молодых людей на конфликт, а после с двумя сыновьями и своим знакомым напал на подростков. Среди пострадавших оказалась девушка.

Ее отец в комментарии 360.ru заявил, что на дочь и ее друзей напал местный бизнесмен вместе со своими сыновьями-боксерами. Собеседник подчеркнул, что присутствующий на месте избиения сотрудник полиции ничего не сделал.