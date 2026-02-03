Родители убитого в Петербурге мальчика могли заставить его шантажировать педофила

Родители убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика могли быть причастны к попытке шантажа подозреваемого в убийстве. Такая версия, со ссылкой на свои источники, рассматривается в расследовании Shot .

Согласно данным телеграм-канала, подозреваемый предложил ребенку деньги, чтобы тот сел в его машину. Как утверждает Shot, он сначала сделал мальчику непристойное предложение за пять тысяч рублей. После того как ребенок отказался и рассказал об этом родителям, те, по предварительной версии, могли придумать схему шантажа, чтобы получить с мужчины полмиллиона рублей — сумму, которую неблагополучная семья «давно не видела».

В материале утверждается, что родители сознательно не регистрировали брак для увеличения социальных пособий, не работали, а отец периодически надолго пропадал. Мальчик с девяти лет зарабатывал, протирая фары машин на парковке ТЦ.

Напомним, тело пропавшего ребенка нашли в Ленинградской области. Подозреваемый задержан и, по данным следствия, признал вину.