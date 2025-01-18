Детская писательница в США устроила для приемных детей дом ужасов

Автор детской книги «Настоящий друг» Дженнифер Вулфталь и ее муж, инженер компании Lockheed Martin Джозеф получили от 10 до 12 лет тюрьмы за издевательства на тремя приемными детьми. Они установили в своем доме строгие правила, били и недокармливали подопечных, сообщила газета The New York Post .

Об издевательствах стало известно в 2021 году после того, как восьмилетняя приемная дочь четы попала в больницу в бессознательном состоянии. У нее отказали органы, на затылке виднелся опухший синяк, на губе — порванная рана, а во рту не хватало одного зуба. Врачи пришли к выводу, что девочка не могла получить эти травмы от падения, и передали информацию в полицию.

Правоохранители и органы опеки наведались к Вулфталям. То, что они увидели, американские СМИ окрестили домом ужасов. Двое других приемных детей пары девяти и 11 лет сильно недоедали и имели синяки. Супруги развесили правила поведения на 1100 письменных абзацев, некоторые из которых звучали странно. Например, детям запретили двигаться без разрешения и внушили, что их тела не принадлежат им.

В результате детей отдали другой приемной семье, а супругов арестовали. Они признали свою вину. Дженнифер получила 12 лет тюрьмы, ее муж — 10 лет. Несмотря на скандал, книга женщины осталась в продаже.

В Адыгее трехлетняя девочка умерла от издевательств со стороны родителей. За два месяца до этого они забрали ее из детдома, куда отдали сразу после рождения.