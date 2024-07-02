Родители нашли труп дочери в пристройке дома под Челябинском

Мертвую школьницу с фотографией класса нашли в Челябинской области

Фото: РИА «Новости»

Тело 16-летней школьницы обнаружили в хозяйственной постройке дома в поселке Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Родители нашли тело дочери в одной из построек во дворе дома 1 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о «Доведении до самоубийства».

В настоящее время причины поступка подростка устанавливаются. На месте правоохранители обнаружили групповую фотографию одноклассников школьницы, ведется расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире обнаружили двух мертвых подростков. Мальчик и девочка лежали валетом без признаков жизни. Уголовное дело завели о причинении смерти.

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