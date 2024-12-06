Родители бросили младенца одного в квартире на месяц в Башкирии

МВД: в Уфе родители довели младенца до истощения и бросали одного дома

Родители из Уфы бросили девятимесячного ребенка одного дома, лишив должного ухода. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

О ситуации правоохранителям рассказала местная жительница. По ее словам, в октябре ее 21-летний внук с сожительницей ушли из дома и не вернулись. При этом в квартире остался младенец.

После осмотра ребенка медики установили, что его физическое развитие не соответствует возрасту.

По предварительным данным, отец и мать неоднократного оставляли ребенка без ухода и не следили за состоянием его здоровья. Родителей нашли и доставили в полицию для разбирательств. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Таганроге мать избила своих детей, а затем положила их в сумки-переноски и отнесла в магазин. Сотрудники «наливайки» обнаружили избитых близнецов, один из них к этому времени был уже мертв.