Родителей предупредили о появлении педофилов в популярной среди детей игре Standoff 2

Педофилы начали связываться с детьми с помощью игры Standoff 2. Преступники просят у школьников непристойные фотографии в обмен на игровую валюту, сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, один из таких случаев произошел в Свердловской области. Педофил написал в чат школьнице 2015 года рождения и предложил ей игровые скины в качестве подарка. Когда злоумышленник получил номер телефона ребенка, он потребовал прислать ему интимные фото и видео. Девочка рассказала родителям о случившемся, и те обратились в полицию.

Mash добавил, что Standoff 2 активно использовали и мошенники. Они завязывали приятельские отношения с детьми и просили их перевести деньги с карт родителей.

Ранее психолог Ольга Калинова посоветовала использовать для детей младшего возраста родительский контроль на гаджетах и компьютерах. Она также рекомендовала взрослым обсуждать с детьми опасности интернета и то, что в Сети не все пользователи доброжелательны.