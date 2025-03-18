Психолог Калинова: детям важно объяснить, что в интернете не все доброжелательны

Интернет — часть повседневной жизни детей и подростков. Однако есть немало угроз, которые необходимо учитывать, предупредила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова в беседе с РИАМО .

Специалист посоветовала родителям обсуждать с детьми все аспекты интернета. Важно объяснить, что в виртуальном мире не все доброжелательны. Следует рассказать детям о случаях мошенничества и предостеречь их от общения с незнакомцами.

«Также для детей младшего возраста взрослые могут использовать родительский контроль на планшетах, телефонах и компьютерах. Как правило, это не вызывает возмущения, а воспринимается как данность», — цитирует психолога газета «Петербургский дневник».

Необходимо приучить детей проверять информацию на достоверность. С подростками полезно играть в ролевые игры, где один из вас выступает мошенником, а другой жертвой. Это поможет им лучше понять, как действовать при столкновении с подозрительными предложениями в интернете, заключила Калинова.