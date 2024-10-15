Рязанского экс-министра задержали при получении 20 миллионов рублей

МВД: в Рязани экс-министра арестовали за мошенничество в особо крупном размере

Бывшего министра строительного комплекса Рязанской области заподозрили в мошенничестве. Посредника — исполнительного директора коммерческой организации — поймали с поличным при получении пакета с 20 миллионами рублей, сообщила пресс-служба МВД по региону.

По версии следствия, экс-чиновник вместе с доверенным лицом с 2023 по 2024 год оказывал покровительство при заключении контрактов подрядным организациям. В ходе обыска у бывшего министра правоохранители нашли документы и другие улики, свидетельствующие о совершенном преступлении.

СК возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд отправил посредника под домашний арест, а экс-чиновнику избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция задержала бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.