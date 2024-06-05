Резня в уфимском автобусе попала на видео

В Уфе мужчина получил ножевое ранение из-за того, что сделал замечание пьяному пассажиру автобуса. Напавшего вычислили и объявили в розыск. 360.ru показал видео из салона транспортного средства.

На камеру попал момент, когда парень стоял в дверях и разговаривал по телефону, размахивая руками. Затем он набросился на мужчину с кулаками, а после — с ножом.

Одна из очевидиц рассказала, что пьяный громко общался и матерился. Его не смутило присутствие в автобусе детей и других людей. Когда обстановка накалилась, пассажир сделал ему замечание. В ответ мужчина достал нож, ранил попутчика и убежал. Пострадавший потерял много крови, ему вызвали скорую помощь.

Другая пассажирка заявила, что обидчик вел себя неадекватно и не реагировал на кондуктора. После замечания он обозвал другого мужчину оленем, набросился и во время драки порезал его.

Полиция подтвердила информацию о поножовщине. Агрессивного уфимца вычислили и объявили в розыск.