Режиссеру Алексею Петрухину изменили меру пресечения

Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Алексею Петрухину. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Петрухина Алексея Алексеевича», — отметили в пресс-службе.

Мужчину обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Режиссер прославился благодаря снятому в 2014 году фильму «Вий». Также он продюсировал вторую часть «Тайны печати драконов». Именно за нее Фонд кино в 2020 году подавал к Петрухину иск на 222 миллиона рублей.

Ранее создатель Club 500 Дмитрий Портнягин, который проходит по делу за неуплату налогов, обжаловал меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита блогера намерена добиться для него запрета определенных действий.