Режиссеру Алексею Петрухину изменили меру пресечения
Суд в Москве изменил режиссеру Петрухину меру пресечения
Суд в Москве изменил меру пресечения режиссеру Алексею Петрухину. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Петрухина Алексея Алексеевича», — отметили в пресс-службе.
Мужчину обвинили в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Режиссер прославился благодаря снятому в 2014 году фильму «Вий». Также он продюсировал вторую часть «Тайны печати драконов». Именно за нее Фонд кино в 2020 году подавал к Петрухину иск на 222 миллиона рублей.
Ранее создатель Club 500 Дмитрий Портнягин, который проходит по делу за неуплату налогов, обжаловал меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита блогера намерена добиться для него запрета определенных действий.