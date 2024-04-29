Блогер Портнягин потребовал заменить ему домашний арест на более мягкую меру | 360°

Общество 29 апреля 2024, 13:10 Блогер Портнягин потребовал заменить ему домашний арест на более мягкую меру «Известия»: коуч Дмитрий Портнягин обжаловал решение суда о домашнем аресте Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Читать 360 в

Создатель Club 500 Дмитрий Портнягин обжаловал меру пресечения в виде домашнего ареста. Он проходит по делу за неуплату налогов, сообщили «Известия».

По данным издания, адвокаты бизнес-коуча Портнягина подали апелляционную жалобу. Защита намерена добиться для блогера запрета определенных действий вместо домашнего ареста.

Реклама

Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, однако точную дату заседания еще не назначили. В картотеке Тверского суда Москвы зарегистрировано ходатайство об обжаловании решения 25 апреля.

Суд отправил автора YouTube-канала «Трансформатор» Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня этого года. По данным следствия, за два года блогер и его жена уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей. Затем пара перечислила больше 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.