Ревнивый россиянин лишил глаза любовника сожительницы и сдался полиции

Конфликт двух мужчин из-за женщины обернулся колонией для одного и инвалидностью для второго. При этом оба соперника уже были судимы. Подробности истории рассказал сайт rostov.kp.ru .

Несколько лет назад переехавший в Ростов-на-Дону мужчина нашел травматический пистолет, который благополучно запрятал в тайник под лестницей в съемном доме. В новом для себя городе он встретил женщину, с которой у него завязались романтические отношения, продлившиеся несколько лет. Связь не смог нарушить даже тюремный срок в два года, который мужчина получил за кражу. Возлюбленная дождалась выхода сожителя на свободу, и они продолжили жить вместе.

В апреле этого года женщина перестала ночевать дома. Взволнованный гражданский муж искал ее несколько дней, пока не обнаружил в компании знакомого, который ранее неоднократно оказывал его возлюбленной знаки внимания. В приступе ревности мужчина вернулся к тайнику с травматом и решил, что убьет соперника.

В ходе конфликта выпущенная из оружия пуля выбила глаз разлучнику, а обманутый любовник выбросил травмат в Дон и сбежал из города. Пострадавшему провели несколько операций, но спасти глаз врачи не смогли. Выйдя из больницы, мужчина-инвалид написал заявление в полицию. Но стрелка замучила совесть, и он сдался силовикам добровольно, написав явку с повинной.

В пресс-службе областной прокуратуры журналистам заявили, что суд признал стрелка виновным по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправил в колонию строгого режима на три года и четыре месяца.

В начале октября бывший осужденный за разбой в приступе ревности до смерти забил супругу топором. Женщина пыталась заставить мужа вернуть в жизнь романтику, но простых намеков он не понял, и тогда она прислала фотографию, которую сделала, стоя около чужой машины.