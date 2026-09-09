Ревнивый мужчина напал на пожилого квартиранта возлюбленной в Саратовской области

Житель Саратовской области напал на пенсионера. По данным регионального управления МВД, 36-летний мужчина заподозрил свою возлюбленную в измене с 68-летним квартирантом, сообщил «СарИнформ» .

По предварительной информации, фигурант пришел в дом на улице Садовой, где жила пара, и устроил скандал с пожилыми людьми. В ходе конфликта горожанин схватил топор и ударил пенсионера обухом по голове.

Пострадавший обратился в полицию, и нападавшего задержали. Против него завели дело по части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Известно, что ранее у задержанного были проблемы с законом из-за аналогичных преступлений. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.