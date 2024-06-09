Две женщины насмерть забили мужчину на кладбище за отказ заняться сексом

Две подруги убили пенсионера на кладбище в Ставрополье из-за отказа в сексе

Две женщины в Ставропольском крае убили 63-летнего мужчину на территории кладбища, сообщила пресс-служба СК по региону. Пожилой местный житель отказал им в интиме.

Следователи завели дело против двух подозреваемых, им предъявили обвинение по статье «Убийство».

По версии следствия, днем 26 мая две женщины распивали алкоголь со знакомым на территории кладбища рядом с городом Михайловском. В какой-то момент между ними произошел конфликт, после чего женщины до смерти избили собутыльника, а тело спрятали в лесополосе.

Ссора в компании, сообщил «Московский комсомолец», началась из-за того, что 29-летней и 37-летней подругам захотелось заняться с мужчиной сексом. Женщины предложили ему интим на троих, а когда тот отказался — рассвирепели.

После задержания несостоявшихся любовниц арестовали. Следователи уже назначили ряд экспертиз, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Кисловодске задержали обвиняемых в тройном убийстве тридцатилетней давности. Следствие установило, что причиной конфликта стал раздел общего наследства.