Ревнивец застрелил гражданского мужа бывшей жены в Волгоградской области

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в Светлом Яре

Труп мужчины с огнестрельными ранениями нашли на площадке между четвертым и пятым этажами многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр. Как сообщила 360.ru пресс-служба волгоградского главка СК, подозреваемого в расправе оперативно задержали.

Им оказался бывший муж гражданской жены погибшего. Криминалисты завели уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, подозреваемый пошел на убийство из-за ревности. В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд для ареста подозреваемого.

В конце минувшей недели от ножевых ранений погибла жительница Люберец, ее супруга госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, по подозрению в нападении задержали бывшего владельца квартиры, в которой жила семья.

Источник 360.ru уточнил, что подозреваемый в убийстве потерял жилье из-за долгов перед банком по ипотеке. После этого он неоднократно требовал от новых владельцев передать ему жилплощадь.

