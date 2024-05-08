Ревнивая женщина напала на знакомую с топором на Ямале | 360°

08 мая 2024, 12:17
Ревнивая женщина напала на знакомую с топором на Ямале
СК: жительница Ямала предстанет перед судом за нападение с топором на знакомую
Жительница села Толька Ямало-Ненецкого автономного округа из-за ревности напала с топором на знакомую. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщила пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, в марте 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения приревновала сожителя к 37-летней приятельнице. Она схватилась за топор и попыталась ударить жертву. Та закрылась руками, из-за чего топор ударил по предплечью.
Реклама
Пострадавшая дала отпор, после чего обратилась за помощью к медикам. Следователи установили, что фигурантку уголовного дела раньше привлекали к ответственности за совершение преступления против личности.
СК утвердил обвинительное заключение по делу и передал его в суд.
Ранее в Московской области задержали мужчину, который во время застолья напал с топором на знакомого.
Уголовное дело
Суд
Преступления
СК РФ
Реклама
Реклама