Ревнивая женщина напала на знакомую с топором на Ямале | 360°

Криминал 08 мая 2024, 12:17 Ревнивая женщина напала на знакомую с топором на Ямале СК: жительница Ямала предстанет перед судом за нападение с топором на знакомую РИА «Новости»

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Жительница села Толька Ямало-Ненецкого автономного округа из-за ревности напала с топором на знакомую. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщила пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в марте 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения приревновала сожителя к 37-летней приятельнице. Она схватилась за топор и попыталась ударить жертву. Та закрылась руками, из-за чего топор ударил по предплечью.

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Пострадавшая дала отпор, после чего обратилась за помощью к медикам. Следователи установили, что фигурантку уголовного дела раньше привлекали к ответственности за совершение преступления против личности.

СК утвердил обвинительное заключение по делу и передал его в суд.

Ранее в Московской области задержали мужчину, который во время застолья напал с топором на знакомого.