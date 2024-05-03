Подмосковные росгвардейцы задержали напавшего с топором на друга | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:10 Подмосковные росгвардейцы задержали напавшего с топором на друга пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО

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Сотрудники Красногорского отдела Росгвардии задержали местного жителя, который угрожал убийством своему знакомому. Патруль экстренно прибыл на Благовещенскую улицу после сообщения о драке.

Выяснилось, что друзья решили отметить встречу алкоголем, но поссорились. Когда словесные аргументы закончились, 49-летний мужчина схватил топор и набросился на оппонента.

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Правоохранители немедленно вызвали скорую помощь для пострадавшего, а нападавшего задержали и доставили в отдел полиции.

По факту случившегося проводится проверка.

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