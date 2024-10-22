Решение о конфискации коттеджного поселка Ходорковского в Подмосковье оставили в силе

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратовской области оставил без изменения решения об обращении в доход государства подмосковного коттеджного поселка «Яблоневый сад» по делу Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фигурантов осудили за уклонение уплаты сборов и налогов с физического лица путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию.

Суд доказал, что подконтрольные лица незаконно легализовали полученные средства и имущество через инвестирование в приобретение активов и предприятия.

Также суд усмотрел, что «Яблоневый сад» был построен для легализации полученных преступным путем доходов, а не для удовлетворения личных потребностей его членов. В отношении осужденных завели исполнительное производство о взыскании в доход федерального бюджета свыше 17 миллиардов рублей ущерба.

В июне суд изъял у Ходорковского* и Лебедева 1,4 миллиарда рублей в доход России из денежных средств на счетах ПАО «НБ „Траст“».

* Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список иностранных агентов.