Рэпера Закирова внесли в перечень террористов и экстремистов

Баттл-рэпера Ислама Закирова внесли в список террористов и экстремистов

В список террористов и экстремистов в России внесли баттл-рэпера Ислама Закирова*, известного под псевдонимом Рецидив. Об этом сообщил Росфинмониторинг .

«Включен в перечень Ислам Бакитович Закиров*, город Канск Красноярского края, 24 марта 2006 года рождения», — указали в реестре ведомства.

В октябре Бутырский суд Москвы приговорил Закирова* к 1,8 года колонии по делу о призывах к межнациональной вражде и ненависти.

Музыканта арестовали в декабре 2023 года. Тогда СК завел уголовное дело против Закирова* и другого рэпера Шерафгана Шарипова (Sheraphʼgun) после публичных высказываний на тему применения насилия против граждан по признаку национальности.

Ранее в список террористов и экстремистов внесли бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева*.

*Физические лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.