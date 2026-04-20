Рэпера-иноагента Моргенштерна заочно оштрафовали на семь миллионов рублей

Мировой суд в Москве заочно оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на семь миллионов рублей за злостное уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

До этого его дважды привлекали к административной ответственности за посты без обязательной маркировки, но Моргенштерн* продолжил нарушать закон.

На имущество исполнителя наложили арест. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что 28-летний исполнитель приостановил концерты во всех странах, кроме США, Испании и Кипра, — он страдает манией преследования и опасается, что его арестуют и выдадут России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.