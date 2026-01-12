Ректор петербургского вуза заработал 40 млн на продаже учебных виз мигрантам

Ректора одного из частных петербургских высших учебных заведений и двоих его подельников обвинили в организации схемы легализации мигрантов и отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным следствия, мужчины искали мигрантов, желавших продлить пребывание в России, и предлагали им фиктивные учебные визы. Таким образом они легализовали 501 приезжего и заработали свыше 40 миллионов рублей, которые отмыли через мнимые сделки.

Пресекли схему в ноябре 2024 года. Сейчас материалы дела с обвинительным заключением передали в суд. Фиктивные визы аннулировали, получивших их мигрантов взяли под контроль.

Имя ректора полицейские не назвали, однако, по информации «Фонтанки», это возглавлявший Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт (ныне Северо-Западный университет) Александр Борзов.

В декабре сотрудники ФСБ задержали группу людей, легализовавших в России более 53 тысяч иностранцев.