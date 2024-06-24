Преподаватель из Новочеркасска предстанет перед судом за получение взяток

Суд рассмотрит дело преподавателя из Новочеркасска Ростовской области, который обвиняется в получении взяток от студентов. Об это сообщил сайт rostovgazeta.ru .

По данным следствия, заведующий заочного отделения с мая 2019 по апрель 2022 года получал деньги за проставление зачетов и экзаменов. За все это время преподавателю передали более 180 тысяч рублей.

Отмечается, что обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.