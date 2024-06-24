Преподаватель из Новочеркасска предстанет перед судом за получение взяток
Суд рассмотрит дело преподавателя из Новочеркасска Ростовской области, который обвиняется в получении взяток от студентов. Об это сообщил сайт rostovgazeta.ru.
По данным следствия, заведующий заочного отделения с мая 2019 по апрель 2022 года получал деньги за проставление зачетов и экзаменов. За все это время преподавателю передали более 180 тысяч рублей.
Отмечается, что обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.
Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на запрет отечественных СМИ в ЕС
Школьники из Воскресенска побывали на экскурсии в центральной библиотеке
Выпускница из Воскресенска набрала по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам
Умер 200-килограмовый актер Тейлор Уайли
Детские площадки в 3 микрорайонах Воскресенска приведут в порядок до конца июня
Костин отчитался перед Путиным о рекордной прибыли ВТБ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте