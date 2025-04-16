Рекордная партия. Силовики под Челябинском изъяли почти треть тонны наркотиков

В Челябинской области полицейские изъяли более 300 килограммов наркотиков

В Челябинской области силовики изъяли рекордную для региона партию синтетических наркотиков. В рамках расследования задержали четверых подозреваемых. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

«Первым полицейские задержали злоумышленника, который должен был забрать 30 килограммов синтетических наркотиков из тайника в Верхнеуральском районе», — сообщила она.

Мужчина рассказал силовикам, что выполнял приказания анонимного куратора в мессенджере. Большие партии он фасовал в маленькие, прятал их и рассказывал сообщникам, где находятся вещества. Остальные фигуранты действовали в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Позже полицейские задержали двух других участников. Ими оказались жительница Магнитогорска — ее поймали в городе Чебаркуле с тремя килограммами наркотиков, а также 35-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья — его задержали в городе Миассе с шестью килограммами запрещенных веществ.

Далее полицейские отправились в лабораторию, где участники делали наркотики. В помещении задержали четвертого сообщника — лаборанта.

«В ходе обыска обнаружено более 240 килограммов синтетического наркотического средства, лабораторное оборудование, а также прекурсоры. Всего полицейскими изъято свыше 300 килограммов синтетических наркотиков», — сказала Волк.

По оценкам экспертов, в лаборатории могли производить более 500 килограммов наркотиков за месяц. Общая стоимость изъятых веществ — более миллиарда рублей. Четверых задержанных заключили под стражу.

Ранее в Пензе полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству вейпов. Цех оборудовали на первом этаже многоквартирного жилого дома.