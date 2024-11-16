Разыскиваемого Интерполом мигранта задержали в сибирской тайге

Полиция задержала на севере Приангарья иностранца, объявленного в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Иркутской области.

«Мужчину, скрывавшегося от правосудия в своем государстве, полицейские нашли в вахтовом поселении в отдаленной части сибирской тайги», — отметили в ведомстве.

По информации полиции, 22-летний иностранец совершил на родине тяжкое преступление и уехал в Россию на заработки. По каналам Интерпола его объявили в розыск. Полицейские обнаружили иностранца в отдаленной части Бодайбинского района, мужчину задержали и доставили в отделение. Подозреваемого готовят к экстрадиции.

На вокзале в Екатеринбурге задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за крупную аферу. Фигурант планировал отправиться на поезде в Москву, его поймали прямо на перроне.