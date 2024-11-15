Полицейские задержали в Екатеринбурге иностранца, разыскиваемого Интерполом за крупную аферу

Правоохранители задержали на екатеринбургском вокзале 32-летнего гражданина Казахстана. Мужчина находился в международном розыске по запросу Интерпола. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.