Полицейские задержали в Екатеринбурге иностранца, разыскиваемого Интерполом за крупную аферу

Правоохранители задержали на екатеринбургском вокзале 32-летнего гражданина Казахстана. Мужчина находился в международном розыске по запросу Интерпола. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Согласно данным ведомства, мужчине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Предположительно, иностранец совершил аферу на 60 миллионов тенге (12,1 миллиона рублей).

В полиции рассказали, что фигурант планировал отправиться на поезде в Москву. Его поймали прямо на перроне железнодорожного вокзала.

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