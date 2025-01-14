Полиция задержала создателей нелегальной платежной системы Rapidpay

Четырех мужчин задержали по подозрению в незаконном обороте средств платежей через созданную ими нелегальную платежную систему Rapidpay. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчины предоставляли нелегальные финансовые услуги с помощью созданной ими платежной системы. Ее использовали для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и кол-центров мошенников. В криминальной схеме задействовали более 70 самостоятельных групп и свыше восьми с половиной тысяч реквизитов банковских карт.

«Анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц», — заявила Волк.

Создатели Rapidpay находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.

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