Разборки в Татарстане. При стрельбе из пневматики пострадал человек

В Альметьевске задержали участников конфликта со стрельбой из пневматики

В Альметьевске во дворе одного из домов произошел конфликт между несколькими людьми, переросший в стрельбу из пневматического оружия. Пострадал один человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

Конфликт произошел 26 апреля. В полицию сообщили, что несколько человек поругались в одном из дворов по улице Чернышевского.

«Предварительно установлено, что между несколькими людьми произошел конфликт, в результате которого один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета», — уточнил собеседник агентства.

Пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь и отпустили. Нападавших же задержали и доставили в полицию. Правоохранители проведут проверку и примут процессуальное решение.

Ранее в Оренбургской области отправили под стражу местного жителя, открывшего стрельбу по полицейским, пытающихся его задержать. Возбуждено уголовное дело, в том числе по статье об убийстве. От рук стрелка погиб один полицейский.