Разбивший мемориальную табличку на доме Политковской не признал вину

Разбивший мемориальную доску на доме журналистки Анны Политковской в Москве рассказал в суде, что случайно сделал это и не признал вину. Это следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости» .

Он заявил, что имеет высшее образование по направлению «религиоведение». Проходя мимо таблички, заметил там увядшие цветы.

«Поскольку у него религиозное воспитание и он родился в Москве, решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась», — привели в документах позицию обвиняемого.

Когда это случилось, мужчина не знал, что делать и куда обращаться. В итоге просто ушел. Тверской суд Москвы назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.

Политковскую, удостоенную в 2003 году премии ОБСЕ «За журналистику и демократию» за профессиональную деятельность в области защиты прав человека и свободы СМИ, застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. По версии следствия, причиной преступления стала ее работа, организаторов убийства не установили.