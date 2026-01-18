Мемориальную доску Анны Политковской разбили в Москве

В Москве неизвестные разбили мемориальную доску журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Об этом сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин в телеграм-канале .

«В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 года за свою журналистскую и правозащитную работу», — написал Замятин.

Кто стоит за этим — пока неизвестно. Экс-депутат также напомнил, что завтра, 19 января, день памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Журналистов убили по тем же причинам в 2009 году.

Политковскую нашли застреленной в лифте собственного дома, предположительно, за неугодную влиятельным людям деятельность. Она была пресс-секретарем издания «Новая газета», особое внимание уделяла второй чеченской кампании.

Осенью 2026 года исполнится 20 лет со дня смерти известной журналистки. Следователи до сих пор не могут ответить на вопрос, кто и за что решил с ней расправиться.