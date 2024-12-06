Растоптавшего крест блогера из Дагестана отправили в колонию на семь лет

Скандально прославившийся топтанием православного креста во время стрима дагестанский блогер Хавиер Ярмагомедов получил семь лет колонии общего режима. Приговор вынес Дорогомиловский районный суд Москвы, сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Молодого человека признали виновным в оскорблении чувств верующих, а также в распространении детской порнографии.

Видео криминалисты обнаружили в изъятом смартфоне Ярмагомедова. Они установили, что подсудимый не просто его хранил, а рассылал через мессенджер.

По совокупности преступлений суд приговорил блогера к семи годам колонии общего режима и на восемь лет запретил ему заниматься администрированием сайтов.

Хавиера Ярмагомедова задержали 17 июля этого года после стрима, на котором он плевал и топтался по нательному православному крестику.

С требованием привлечь кощунника к ответственности выступил занимавший тогда пост депутата Госдумы Александр Хинштейн. Блогер, узнав, что его личность раскрыли, записал покаянное видео. Но от уголовного дела это его не спасло.