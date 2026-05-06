Рассылавший порнографию с детьми москвич попал под уголовное дело

Нагатинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Москве возбудил уголовное дело против москвича по 40 эпизодам статьи о производстве и распространении порнографии, в том числе с участием детей. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, мужчина приобрел порнографические материалы, в том числе с участием детей. Все файлы он хранил в своем гаджете и распространял среди пользователей интернета, с которыми выступал в переписку.

Москвича задержали и доставили на допрос, на котором он признался в содеянном. В ближайшее время криминалисты предъявят ему обвинения.

Ранее жителя Удмуртии признали виновным в распространении детской порнографии. Мужчина отправил несовершеннолетней девушке интимные фото, зная о ее возрасте.