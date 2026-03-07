Жителя Удмуртии признали виновным в распространении порнографии

Сарапульский городской суд вынес приговор 49-летнему жителю города, признав его виновным в распространении детской порнографии. Об этом написал Izhlife .

Инцидент произошел в сентябре 2025 года, когда обвиняемый направил несовершеннолетней девушке фотографии интимного характера, зная о ее возрасте.

Следствием установлено, что жертва получила значительный моральный ущерб, нуждаясь в психологической поддержке. Суд принял решение назначить подсудимому условное наказание сроком на два с половиной года и обязал выплатить компенсацию морального ущерба в размере 80 тысяч рублей пострадавшей стороне.