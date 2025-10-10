Расстрелявшего директора лицея в 2002 году киллера задержали в Люберцах

Исполнителей заказного убийства заслуженного учителя России Вадима Гениса в 2002 году задержали в Люберцах. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, в руки правоохранителей попали киллер и его пособник, выполнявший роль водителя.

Наемник расстрелял Вадима Гениса 10 октября 2002 года около лицея № 10 имени Гагарина, где заслуженный учитель России работал директором. Огнестрельные ранения получил еще один сотрудник учебного заведения, вступивший в схватку с киллером, а также случайный свидетель.

Криминалисты при участии оперативных сотрудников ФСБ установили причастность к расправе над директором лицея жителей Люберец и Донецкой Народной Республики. В ходе очной ставки их опознал свидетель убийства.

Вадима Гениса заказал один из криминальных авторитетов, который заплатил исполнителям 300 долларов. Заказчик преступления погиб в аварии в 2003 году, а киллер и его сообщник долгое время оставались безнаказанными.

В ходе расследования криминалисты установили причастность задержанных к покушению на убийство еще двух лиц. По всем преступлениям им предъявили обвинения. В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством в суд для избрания меры пресечения.

В минувшую среду, 8 октября, долго следивший за архитектором Александром Супоницким мужчина расстрелял его в доме около лифта. Свидетелем преступления стала несовершеннолетняя дочь погибшего. Криминалисты назвали главной версией убийства финансовый конфликт.