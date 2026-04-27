Расследование убийства бывшего мэра Самары Тархова завершили

Расследование дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги завершили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Расследование закончили. Дело поступило в прокуратуру», — заявила собеседница журналистов.

Самарский областной суд рассмотрит 27 апреля запрос следователя о продлении ареста внучке убитого бывшего градоначальника Екатерине Тарховой. Ей вменяют убийство, мошенничество, кражу и фальсификацию документов.

По версии следствия, Тархова вместе с сообщником Дмитрием Метревели убила своих дедушку и бабушку, а затем с помощью поддельных документов похитила имущество погибших на сумму более 2,5 миллиона рублей: вещи, украшения, деньги с банковских счетов, дивиденды от бизнеса, а также автомобиль Toyota Rav4.

Ранее по делу об убийстве Тархова задержали 78-летнюю женщину. Пенсионерка приходится родственницей Дмитрию Метревели. По данным следователей, она могла получить автомобиль жены экс-мэра и продать его за миллион рублей.