Расследование дела женщины, назвавшей рабочих «русней», завершили в Москве

Предварительное расследование уголовного дела Яны Джоган, которая оскорбила рабочих по национальному признаку и угрожала им, завершили. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат Елена Пономарева.

Следствие установило, что женщина использовала нецензурную брань в отношении строителя, который делал ремонт в подъезде, и других лиц, заявляя о вражде и наневисти к русским людям. Кроме того, она угрожала мужчинам пистолетом и выстрелила в их сторону холостыми по меньшей мере два раза.

Против 37-летней москвички Джоган возбудили дело по статье о хулиганстве. У нее дома обнаружили пневматическое оружие. Подозреваемая признала вину, сейчас она находится под стражей.

Суд обязал ее выплатить штраф в размере двух тысяч рублей за публичное демонстрирование в социальной сети запрещенной символики.

Накануне журналисты узнали, что жительница Москвы, которая назвала строителей «русней» и угрожала им оружием, может сесть в тюрьму за госизмену.