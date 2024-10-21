Расследование дела многодетной матери о торговле детьми продлили на 3 месяца
ТАСС: расследование дела Логиновой о торговле детьми продлили до 16 января
Предварительное расследование дела о торговле детьми, главной обвиняемой по которому проходит написавшая явку с повинной многодетная мать Юлия Логинова, продлили на три месяца, то есть до 16 января 2025 года. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС.
Особую сложность расследования этого дела, по данным агентства, объясняют большим объемом следственных действий, длительностью судебных экспертиз и сбором материала о личностях обвиняемых.
В середине октября 12 фигурантов дела частично признали свою вину и стали сотрудничать со следствием. Главная обвиняемая — многолетняя мать Юлия Логинова — ранее написала явку с повинной.
Расследование дела начали в декабре 2023 года, когда полиция раскрыла преступную схему, в которой, помимо Логиновой, фигурировала основательница женского приюта Наталья Патока.
По данным следствия, злоумышленники под видом сотрудников благотворительных фондов находили в Сети беременных женщин в сложном положении и предлагали помощь в получении справки на аборт, а в дальнейшем убеждали оставить ребенка.