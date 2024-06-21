Экс-президента АФК «Система» Новицкого задержали в Москве

Пропавшего два дня назад бывшего главу АФК «Система» Евгения Новицкого задержали сотрудники ФСБ. Как сообщил Telegram-канал Baza, его доставили на допрос. В доме предпринимателя провели обыски.

По данным авторов сообщения, задержание связано с работой Новицкого на посту председателя совета директоров оборонного концерна «РТИ Системы». Эту должность предприниматель занимал в 2015 году, а после стал заместителем председателя совета директоров концерна.

Концерн «РТИ Системы» выпускал электронику военного и гражданского назначения, а также работал в сферах радиостроения и ракетной техники. После попадания под санкции компанию купил концерн «ВКО Алмаз».

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что задержание Новицкого связано с уголовным делом о мошенничестве. Статус предпринимателя собеседник агентства не раскрыл.

По данным РБК, Новицкий фигурировал в деле арестованного накануне по делу о мошенничестве бывшего владельца компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера.

Как выяснили журналисты, кроме главного фигуранта, по делу задержали еще пять человек.

По версии следствия, компания Тайчера заключила с предприятием «Рейлстрим» фиктивные договоры о займах на 937,5 миллиона рублей. Представляющий интересы арестованного предпринимателя адвокат заявил, что речь идет об обычной предпринимательской деятельности.

Евгений Новицкий занимал пост президента АФК «Система» с 1995 по 2005 год. После входил в состав совета директоров компании до 2013 года. Последние несколько лет работал заместителем генерального директора компании «ФосАгро», но оставил эту работу в июне 2022 года.